VASTO. Una diretta streaming da Milano per presentare date e tappe per il concerto. Jovanotti in collegamento stamani con le 12 conferenze stampa negli attrentanti Comuni che lo ospiteranno.

On line anche il Sindaco di Vasto Francesco Menna, insieme ai rappresentanti della giunta e dirigenti comunali.

A Vasto si terrà il 19 e 20 agosto e i biglietti si potranno acquistare dalle ore 15 di oggi 19 novembre.

L'estate 2022 sarà pronta ad ospitare uno degli eventi più importanti e di richiamo della riviera. L'attesa da parte dei cittadini e soprattutto di chi si occupa di turismo è ora alle stelle, sperando di non ricevere brutte notizie a distanza di pochi giorni come è accaduto nel 2019.

Dopo il trionfale successo del tour del 2019 lungo le spiagge italiane – e i successivi stop nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia – l’artista è pronto per un nuovo tour estivo. Sono previste due giornate di spettacolo sul Lungomare Duca degli Abruzzi di Vasto, l’unica tappa abruzzese scelta da Jovanotti. Le altre città coinvolte, oltre Vasto, sono: Lignano Sabbiadoro, Marina di Ravenna, Aosta, Albenga, Marina di Cerveteri, Barletta, Fermo, Roccella Jonica, Castel Volturno, Viareggio e l'aeroporto di Bresso a Milano.

“Una bellissima notizia per Vasto - ha detto il sindaco Francesco Menna - frutto della leale collaborazione del dialogo e del confronto tra le Istituzioni, la società e Jovanotti. Ringrazio tutti loro e tutti coloro che parteciperanno in maniera virtuosa e positiva affinché tutto vada bene”.

Essere stati nuovamente selezionati nel calendario eventi del Jova Beach Party 2022 è la riprova che Vasto ha tantissimo potenziale da esprimere”.

“Una seconda possibilità non è da tutti i giorni: Vasto è tra le privilegiate città che ospiteranno il Jova Beach Party 2022. Questa è un’ottima notizia - ha aggiunto l’assessore con delega al turismo, Licia Fioravante - per il nostro territorio e rappresenta un’opportunità da cogliere con orgoglio da parte di tutti. Il Jova Beach Party 2022 è grande notizia e siamo determinati a lavorare bene e sodo per la sua realizzazione. Un grande ringraziamento a tutta la Giunta per il sostegno e la collaborazione”.