TERMOLI. Ieri sera 16 Dicembre nei locali del Cinema Sant’Antonio, è andato in scena il recital Natalizio del Professor Nicola Palladino, questo anche in concomitanza dell’uscita del suo nuovo libro “Tigri e Gatti randagi” che poi era anche il titolo dello spettacolo a cui abbiamo assistito, come sempre, con grande piacere e dove ci si è divertiti moltissimo, a dimostrazione, come ci ha detto la Presidente dell’Unitre l’Università della terza età Maria Luciani, che è la patronatrice dell’evento, che per fare uno spettacolo bello, divertente e culturalmente di alto profilo, non ci vuole poi molto: bastano le attrezzature giuste, la capacità di chi sa stare sul palco e la genialità innata che personaggi come Nicolino Palladino ha come

un suo personale dono della natura.



Come anche ci ricorda nella prefazione del libro la collega e tanto altro in fatto di cultura e storia tradizionale della nostra terra Fernanda Pugliese: ”Nella prosa come nella musica lo stile di Nicolino è questo. I racconti sono arpeggi che abbracciano un tempo storico, di ricordi, di accordi che sono profumi, come quelli delle bucce di agrumi che la maestra, la più bella donna al mondo per il suo giovane alunno, poneva sul braciere a Scuola. Questo racconto è una poesia impressionante, c’è un mondo di prima cose che ora non ci sono più”.



Sul palco, assieme a Nicola, sono saliti l’attore ormai habitué graditissimo che ha letto diversi racconti con la sua voce calda e suadente ed altamente espressiva che riusciva a farci vedere la scena come fosse un film del racconto che ci stava leggendo, da grande attore di teatro quale è. Ma anche il resto della sua famiglia che come lui sono artisti a cominciare dal figlio Mario, meglio conosciuto e seguitissimo sul web Synergo e con Quei due sul server, ma anche moglie, sorella e nipote in coro. Abbiamo apprezzato anche la giovane

ex alunna di Nicola, Sara Boscarion con il suo flauto traverso e al Pianoforte il Dottor Giuseppe Pranzitelli davvero pregevole.

Apprezzati anche gli interventi iniziali della presidente dell’Università della terza età Unitre la signora Maria Luciani e di Fernanda Pugliese collega e cantore delle tradizioni culturali molisane che del libro ha scritto la prefazione. Poi divertente l’intervento del figlio Mario Palladino in arte Synergo da ‘Quei due sul Server’ che, coautore del libro scritto a quattro mani con il padre, ha inserito anche un suo racconto. Presente anche l’editore della pubblicazione Corrado Polini che è riuscito, con l’apporto del figlio di Nicola, a fargli scrivere un testo interamente in Italiano.

Tanta gente e amici presenti, ma il tutto nel pieno rispetto delle regole anti-Covid. All’ingresso volontari della ODV Valtrigno Molise hanno proceduto al controllo dei green pass per consentire l’accesso in sala. Il libro, se non si è riusciti ad acquistarlo in sala, lo si potrà comprare sulla piattaforma Amazon.