Il giovane musicista termolese Raffaele Ciavarella oggi nella "sfida" di Amici

TERMOLI. Oggi pomeriggio su Canale 5 ci sarà anche un giovane artista termolese nella trasmissione Amici di Maria De Filippi in onda dalle 14 nella penultima domenica dicembrina.

Si tratta di Raffaele Ciavarella, figlio d’arte, visto che il papà Aldo è nel mondo dello spettacolo da sempre. Dopo 3 anni da corista con Dodi Battaglia, una delle colonne dei mitici Pooh, dove ha partecipato alle tournée dal 2017 al 2019 ha tentato l’avventura televisiva per mettersi in gioco e mostrare il proprio talento. Raffaele è diplomato in chitarra classica.

Sarà interessante seguire la sfida che lo vedrà protagonista.

Amici è uno dei maggiori successi della tv negli ultimi decenni, talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza. I professori di canto: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. I professori di ballo: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.