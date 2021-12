TERMOLI. Ieri pomeriggio all’Auditorium “Giovanni Paolo II“ a Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande, è andata in scena la recita natalizia della scuola dell’Infanzia “Education School L’Arca di Noè” dal titolo ‘A nascete de Gesù!, uno spettacolo in dialetto termolese.

A creare questa storia di amore bellissima, oltre all’impegno costante delle educatrici Maestre, non poteva che esserci, come ciliegina sulla torta, il Maestro Nicolino Cannarsa legato da una vecchia e grande amicizia con la fondatrice della scuola, l’indimenticabile Matilde Dattoli.

Uno spettacolo di grande rilievo, con i bambini piccoli come protagonisti, riuscito alla grande che ha divertito sia i bimbi sul palco che i genitori, i nonni ed i parenti presenti all’auditorium, tutti nel pieno rispetto delle norme anti-Covid .

Siamo riusciti a vivere tra canti, balli e poesie: la storia più bella che c’è, fatta da bambini dall’animo puro e candido, la natività di nostro signore Gesù e, mentre eravamo li a riprendere, per chi come noi l’ha ben conosciuta, alzando lo sguardo verso l’alto abbiamo visto il volto sorridente di Matilde che approvava e applaudiva quello che era stato fatto in suo nome e che lei, come sempre, ha fatto con grande maestria e fantasia riuscendo a far luccicare tutto quello che lei toccava e gli occhi lucidi di tutti, del figlio Costantino, del marito Giorgio, dell’amico Nicolino, delle maestre e, noi tutti, alla fine erano durante il suo ricordo da parte del maestro Nicolino Cannarsa erano più che giustificati.