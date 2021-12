TERMOLI. L’Istituto Comprensivo Bernacchia di Termoli ha dato vita questa mattina al concerto di Natale, inizialmente doveva tenersi all’interno della Chiesa di San Timoteo, ma poi si è scelto di farlo all’aperto nell’ampio cortile del plesso scolastico.

La recrudescenza della Pandemia ne ha limitato alcuni passaggi fondamentali.

Fatto sta che comunque l’evento anche se un po’ limato nei contenuti, ha avuto il via libera ed è riuscito allo stesso tempo emozionare, la dirigente la professoressa Rosanna Scrascia alla fine è rimasta soddisfatta per la bravura dei suoi professori e degli studenti stessi che hanno dato il loro meglio, alla fine scroscianti gli applausi per i protagonisti e il buon Natale e buon Anno a tutti alle loro famiglie.