"Miss & Mister Europa a Cassino", Chiara Minieri vince il concorso

SAN MARTINO IN PENSILIS. Continua inarrestabile la scalata di Chiara Minieri, la 18enne di San Martino in Pensilis che la scorsa settimana aveva conquistato la quinta posizione al concorso nazionale in Calabria «La Bella d'Italia 2018», aggiudicandosi la fascia Miss moda intimo 2018.

Già questo era stato per il Molise un traguardo importante perché «La Bella d'Italia» è un concorso nato 36 anni fa e nessuna molisana in gara vi aveva vinto finora una fascia di rango nazionale.

Ma adesso la stupenda Chiara si è superata: E’ stata eletta prima classificata al concorso di bellezza "Miss & Mister Europa a Cassino". I Sammartinesi sono tutti orgogliosi per questo traguardo inaspettato.

«Brava Chiara, avanti tutta».