TERMOLI. Settembre florido di riconoscimenti per la bellezza molisana.

Altre due fasce fantastiche di Miss sono state conquistate sabato sera da due ragazze del Basso Molise, peraltro ex aequo e questo non fa che consolidare la bontà della vittoria.

Un 29 settembre 2018 speciale per la 18enne termolese Vanessa Tasillo e la 19enne Eva Montrone di Palata.

Si sono aggiudicate la fascia nazionale con il titolo di “Bellissima show 2018” nella finale nazionale che si è tenuta ad Alba Adriatica. Dopo il primo posto a pari merito le hanno soprannominate bellezze siamesi.

Una finale, quella abruzzese, che ha visto culminare il concorso dopo molte tappe organizzate in giro per l’Italia e in una di queste la palatese Eva Montrone aveva già conquistato la fascia di “Ragazza in jeans”.