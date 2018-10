Al via la fiction “L’Isola di Pietro 2” con la termolese Maria Rosaria Russo

TERMOLI. Ai nastri di partenza la serie tv targata Mediaset “L’Isola di Pietro 2”.

La nota fiction, che già lo scorso hanno ha registrato un’altissimo picco di ascolti, porta con se una novità rispetto allo scorso anno: la regia, infatti, è un’opera “a quattro mani”, impreziosita dal talento di Giulio Manfrefonia - noto alla città adriatica per essere il marito di Maria Rosaria Russo, termolese doc - e dalla professionalità di Luca Brignone.

Il “matador” della domenica sarà ancora una volta il noto cantante e musicista italiano Gianni Morandi, protagonista assoluto della serie tv che è diventata punta di diamante di Mediaset. La simpatia, il carisma e la genialità di Morandi animeranno la domenica degli italiani per ben sei domeniche. La prima puntata andrà in onda domani, in prima serata, su Canale 5.

Accanto a Morandi anche l’attrice termolese Maria Rosaria Russo che sarà una delle protagoniste della fiction. Il personaggio da lei interpretato l’avevamo già conosciuto nella prima stagione dell’ “Isola di Pietro”.

Dopo la morte della figlia Diana, disperata e senza più alcuna voglia di andare avanti, decide di aprire un chiosco sulla spiaggia di Carloforte in Sardegna. E’ l’unica motivazione che le rimane per provare a superare il dolore: ricordare Diana seguendo tutte le vicende dei ragazzi che frequentano il suo chiosco e con i quali, da subito, nutre un sentimento contrastato di affetto ma anche di diffidenza. Spettatrice di molte vicissitudini dell’isola, scopriremo che anche lei, in verità, nasconde dei segreti...

Dunque, dopo diversi anni, Giulio e Rosaria tornano a lavorare insieme per la televisione italiana. Il rinnovato connubio, infatti, li vede insieme anche per un’altra serie tv – questa volta targata Rai 2 - “Rocco Schiavone”, dove Maria Rosaria si proverà in maniera decisa e coinvolgente nella quarta ed ultima puntata.

La serie tv, infatti, va in onda il mercoledì per quattro puntate. Anche in questo caso, lo share di ascolti ha toccato picchi altissimi, con grande soddisfazione della direzione Rai.

Come già evidenziato, l’ultima puntata sarà animata da un confronto serrato tra i due commissari, Maria Rosaria Russo e il fascino interessante del protagonista Marco Giallini.