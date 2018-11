Tempi Moderni, sul grande schermo la rivolta di Detroit

TERMOLI. Giovedì 15 novembre torna l’appuntamento settimanale con la rassegna cinematografica Tempi Moderni. Sul grande schermo, nel consueto doppio spettacolo delle 18 e delle 21, verrà proiettato Detroit, di Kathryn Bigelow (Usa, 2017).

Tratto da una storia vera, il film racconta la rivolta che scoppiò a Detroit, tra il 23 e il 27 luglio del 1967, a seguito di un’irruzione della polizia in un bar privo di licenza e frequentato prevalentemente da afroamericani. Con una regia energica, concentrata sull’azione più che sull’introspezione, la Bigelow ci fa rivivere il clima teso dell’epoca per raccontare una delle piaghe sociali più drammatiche di quei tempi: il razzismo.

Una piaga sociale che, in realtà, è tutt’altro che superata, come dimostrano tristemente anche in Italia i troppi fatti recenti.