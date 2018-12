TERMOLI. Serata nostalgia ieri sera al cinema sant'Antonio grazie all'Associazione "La casa del libro" e della sua presidente Daniela Battista che in un interessante incontro culturale promosso appunto dalla sua associazione ha portato a Termoli una delle icone del cantautorato italiano, Mimmo Locasciulli. Cantautore abruzzese di Penne, musicista, cantante ed anche un valido medico professionista, Mimmo vive a Roma con la famiglia, ma non disdegna di tornare ogni tanto nel suo amato Abruzzo.





Locasciulli ancora oggi continua ad incidere dischi: con "Cenere", il suo ultimo lavoro, è in giro per concerti. A Termoli Mimmo è stato invitato da “La Casa del Libro” proprio perché egli ha scritto il suo primo libro in cui parla di una parte importante della sua infanzia. "Come una macchina volante" è il titolo della sua prima opera libraria dove racconta i suoi ricordi d'infanzia, la curiosità per la vita, la passione per la musica e il microscopio mentre si accompagna tra i campi di grano delle sue amate campagne abruzzesi.

Tanta gente è accorsa ieri sera per sentire Mimmo, incalzato dalle domande di Mariano, figlio di Daniela Battista, ma anche per ascoltarlo in qualche suo brano musicale.

Lo abbiamo ascoltato in una video intervista.