Sound Zero al grande balzo: primo album e Sanremo Rock

PORTOCANNONE. Sarà un anno importante, quello che sta per iniziare, per la rock band made in Molise, dei “Sound Zero”. Un anno, il 2019, che li vedrà protagonisti prima con l’uscita del loro primo album e, poi, con la partecipazione al contest nazionale di Sanremo Rock, nella nota location del Teatro Ariston. Una location ambita, per chi, come loro ama la musica. Un trampolino di lancio che, darà loro occasione di farsi conoscere dalle più grandi case discografiche del panorama italiano.

Ma andiamo per ordine. La band Sound Zero, già conosciuta a livello locale qui in Molise, inizia a esibirsi quasi per gioco omaggiando i grandi della musica rock, soprattutto a livello internazionale. Iniziano così le prima serate nei locali molisani dove, vengono apprezzati e spronati sempre più a mettersi in gioco. Decidono, per questo motivo, di chiudersi in sala di registrazione per incidere il loro primo album. Dopo tanta gavetta, tante serate fatte di pezzi già conosciuti al loro pubblico, vogliono qualcosa di personale, che li possa rappresentare. E così, proprio con due pezzi della sala di registrazione, s'iscrivono al contest nazionale di Sanremo Rock.

Sanremo Rock nasce nei primi anni degli anni ’80 ed è sempre stato uno tra i più storici brand del panorama musicale italiano. Il concorso è aperto a tutte le band rock del paese e ha dato luce a numerosi Big che, oggi, vantano una carriera ricca e fortunata. Basti pensare a Carmen Consoli, Ligabue, Piero Pelù con i Litfiba, i CCCP e i Bluvertigo, solo per citarne alcuni.

La risposta ai ragazzi della Sound Zero è arrivata circa una settimana fa: la giuria di Sanremo Rock ha deciso che, su venti band molisane, l'unica ad accedere alla finale che si terrà all'Ariston, la prima settimana di giugno, è proprio la Sound Zero.

Un'emozione unica che ha colpito tutti i componenti che, a oggi, sono arrivati a cinque. A Gioacchino Occhionero (voce), Mattia Fratangelo (chitarra), Dino Petrucci (batteria) e Rodrigo Galasso (basso) si è aggiunto, quest’anno, un secondo chitarrista, Simone Pipoli.

Un grande in bocca a lupo a questi ragazzi che rappresenteranno la nostra Regione.

È un invito a tutti quelli che credono nei sogni: non mollate mai e fate delle critiche che nella vita riceverete una spinta a crescere sempre di più e a non mollare mai. Mettetevi in gioco e andate avanti. E come dicono i Sound Zero: Stay Rock!