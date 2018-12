TERMOLI. Ieri sera all'interno della Chiesa di San Timoteo, dopo il rito della santa Messa, abbiamo assistito ad un concerto Gospel dal titolo “Atmosfera di Natale gioia e pace a tutti”.

A deliziare la foltissima platea presente in chiesa il coro Gospel and Spirituals song "Ancient Souls", diretto da Rita D’Addona, che però ieri sera avevano come special guest star Cheryl Nickerson già vocalist di Ray Charles, uno spettacolo nello spettacolo.

All'evento era presente anche il vescovo della Diocesi Termoli Larino Gianfranco De Luca, seduto a fianco del padrone di casa don Benito Giorgetta.

Il coro fondato nel 1995 proprio grazie a una intuizione della direttrice Rita D'Addona, ha avuto un crescendo notevole.

Hanno partecipato a importanti rassegne e festival nazionali e dal 1995 a oggi il coro ha tenuto circa 600 concerti in tutta la penisola italiana.

Cheryl Nickerson, vocalist di artisti come Zucchero, Ray Charles, Eros Ramazzotti, Amy Stewart.

La cantante si impone all’attenzione dell’ascoltatore in virtù della sua voce dai toni modulati, della sua avvincente interpretazione, della sua gestualità delicata e della grinta che le sono proprie.

Ha all’attivo diverse partecipazioni radiofoniche e televisive in trasmissioni di Usa, Olanda e Spagna.

Ieri sera il coro ci ha deliziati con brani natalizi e di respiro internazionali: Imagine di J. Lennon, Alleluja di L Choen, Silent Night di F. Gruber, I Will Survive, Overture di A. Capuano oltre alla splendida Happy Day di E. Hawkins, con la partecipazione da brividi del pubblico presente.

I musicisti del coro sono Antonello Rapuano al Pianoforte, Peppe Timbro al Basso, The Voice Marisa Rapuano.