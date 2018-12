Giovani talenti per il Concerto di fine anno

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” è lieta di annunciare, per la prima volta in 14 edizioni della Stagione Concertistica TermoliMusica, il Concerto di fine anno. Il progetto prevede un evento nell’evento che è il Galà di giovani talenti: infatti si esibiranno a turno alcune delle eccellenze concertistiche italiane selezionate dalla direzione artistica nell’ambito del panorama italiano tra i vincitori di importanti concorsi internazionali.

Sul palco del cine-teatro Sant’Antonio il 30 dicembre alle ore 18.00 si produrranno il giovane violinista pugliese Giuseppe Tucci che eseguiràdi Brahmsla Sonata n° 3 in Re min. op 108 e di A. Dvorak la Sonata in sol magg op. 100 coadiuvato dal pianista Marco Capone che accompagnerà anche gli altri interpreti della serata. Poi sarà la volta di un altro Enfant Prodige italiano Carlo Cesaraccio dalla Sardegna che con il suo oboe eseguirà la sonata di SaentSaens op 166 e di G. Donizetti la Sonata in fa maggiore. A chiudere il Galà di Giovani Talenti gli Enfant Prodigi Termolesi Christian Pio e Massimiliano Nese reduci dalla vittoria del 1° Premio Assoluto per la Musica da Camera al Concorso Internazionale “Prodigi della Musica per 4 Stagioni” di Termoli.

Il Duo Nese, che vanta decine di vittorie in competizioni nazionali ed internazionali chiuderanno il 2018, un anno che li ha visti esibirsi alla Carnegie Hall di New York e al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, a Termoli a chiusura della Sessione Autunnale della Stagione Concertistica Termoli Musica che riprenderà il 20 gennaio 2019.