TERMOLI. La 14° edizione della stagione concertistica "Termoli Musica 18/19" si sta rivelando ricca di fascino e musica. Il tutto organizzato dall'associazione servizi culturali "Onde Serene", supportate da altre realtà associative del territorio come la Casa del Libro, Fidapa, Unitre, Don Milani, L'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, Molise Orientale e la Regione Molise.

Questa mattina presso la Casa del Libro, il Maestro Pino Nese oltre a presentare i prossimi quattro concerti per la conclusione della stagione - a cominciare da quello che si terrà domenica alle 18 al cinema Sant'Antonio

dal titolo "Le due facce del romanticismo" con il Duo Des Alpes (Svizzera), Claudio Hauri Violoncello e Corrado Greco Pianoforte - ha parlato anche di un'iniziativa molto interessante che ha lo scopo di far avvicinare all'evento artisitico-musicale anche il pubblico infantile.

L' iniziativa "Bimbi Gratis, dai l'occasione ai tuoi figli di vivere le emozioni della grande musica insieme a te" prevede un biglietto al prezzo ridotto di 10 euro per un adulto che accompagna un bambino al concerto. In più ci si potrà anche abbonare ai restanti quattro concerti con un prezzo agevolato. Per maggiori informazioni rivolgersi alla "Casa del Libro".

Abbiamo ascoltato il maestro Pino Nese che ci ha parlato dei prossimi concerti e dell'iniziativa "Bimbi Gratis ai concerti".