TERMOLI. Gradevole e divertente spettacolo musicale, cantato e recitato, quello presentato e organizzato dagli Animatori Catechisti della Parrocchia di San Timoteo, con una chiesa affollata di spettatori per seguire l'evento, ieri sera.

In prima fila il parroco e padrone di casa don Benito Giorgetta, con al suo fianco il vescovo Gianfranco De Luca, che alla fine dello spettacolo salutando e ringraziando i ragazzi che si erano esibiti sul palco ha rivelato a tutti i presenti e noi compresi un aspetto simpatico, dopo aver detto “Questa sera cari ragazzi per non perdermi la vostra rappresentazione, ho rinunciato a vedere la partita della mia Juve”, e vista come è andata ha fatto la scelta giusta.

Lo spettacolo di circa un’ora e mezza - "Semplicemente Amore" - oltre a offrire momenti sia di recitazione che di canto di alto livello, ha sicuramente lanciato un messaggio importante, che l'amore soprattutto in un mondo come quello moderno dove sembra che questo sentimento sia più aleatorio che concreto, deve sempre trionfare su tutto e tutti.

La storia di Fiammetta e Lapo, i due interpreti cardine dello spettacolo interpretati da Anna Botticelli e Nino Bregu, ma anche di tutti gli altri che hanno recitato una parte è stata molto accattivante, le musiche e le canzoni altrettanto, accompagnate dal coro Parrocchiale sempre puntuale nei suoi interventi unitamente ai musicisti che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare in questi ultimi tempi.

Ora l'auspicio è che questo spettacolo venga proposto anche in altre location perché davvero merita, questa cosa ci fa comunque fare un'altra riflessione, l'importanza urgente per la città di avere al più presto un locale adibito a teatro per apprezzare al meglio rappresentazioni di questo tipo e livello, ieri con tutto l'apprezzamento per la location della Chiesa di San Timoteo, con tutti gli apprezzabili sforzi dei fonici e degli scenografi, i risultati sono stati soddisfacenti ma non ottimali come sarebbero potuti essere con una struttura adeguata che da troppo tempo manca in una cittadina come Termoli che ogni volta come è accaduto ieri sera, dimostra che è presente e vogliosa di essere spettatore.