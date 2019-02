TERMOLI. Il gruppo folk canoro "Tradizioni Amiche" dopo le piacevoli esibizioni coi canti tradizionali eseguiti per le vie e i centri commerciali della città per "Pasquetta","Sant’Antonio" e "San Sebastiano”, in questo fine settimana si sono ritrovati per concedersi ai piaceri di unconviviale sia gastronomico che canoro.

Si sono dato appuntamento a casa Martella, in via Ticino, un componente carismatico del gruppo affiatatissimo.

Tra libagioni, musica e canti tradizionali cantati e mangiate succulenti la giornata è scivolata in allegria e divertimento. Siamo stati anche noi invitati alla loro festa e con piacere li abbiamo seguiti. Presente perché ormai rimasti affascinato dalla loro dedizione alle antiche tradizioni culturali anche don Elio Moretti della parrocchia di Gesù Crocifisso, per l'occasione il gruppo ci ha omaggiato di un canto scritto da un componente del gruppo Giuseppe Piccirilli dal titolo "Molise Bello”.