Chi trova un amico, trova un tesoro: il sogno di Cristiano realizzato grazie a Davide

GUGLIONESI. Ci sono sogni che, troppo spesso, rimangono chiusi nei cassetti. Quei sogni che sembrano essere così distanti e impossibili da noi che, quasi sembrano un'utopia. Ma i sogni possono diventare realtà. Può succedere subito, può volerci tempo ma accadono e si realizzano. A volte serve la spinta di qualcuno che creda in te e nel sogno che vuoi, che cerchi di realizzare.

Ed è quello che è successo a Cristiano Sciandra, un ragazzo 25 enne di Guglionesi che, per troppo tempo ha tenuto il suo sogno chiuso, a chiave, nel cassetto.

Cristiano canta. Canta da sempre. Si cimenta nella cover di Ligabue, ha creato un gruppo e ne va soddisfatto. Frequenta la scuola di musica “Chorus Line” di Guglionesi e qui, grazie al maestro nonché grande amico Davide Cistriani, è riuscito a metter su il suo primo pezzo, il suo primo inedito: We.

«Avevo scritto il testo qualche anno fa, anzi tanti. Avrò avuto 18 anni. L'ho scritto per i miei amici, per la mia comitiva. Sono la mia seconda famiglia, quella che non ti scegli e a loro devo tanto. Così mi sono detto, quale ringraziamento migliore se non dedicare loro una canzone?»

Il tempo è passato e il testo è rimasto lì, chiuso come se fosse stato un tesoro troppo grande da metter in piazza.

Poi, però, la svolta. Il maestro Davide ha incoraggiato Cristiano, lo ha aiutato nell’arrangiamento, hanno passato pomeriggi interi a scuola per riuscire a terminare questo progetto, questo sogno. E così è stato.

«Ci vuole tempo per arrangiare un pezzo- ha spiegato Cistriani- sembra facile ma tutto ha il proprio tempo. Cristiano è un esempio di come le cose belle accadono. Non si monta la testa assolutamente ma è un ragazzo che merita e si mette in gioco».

Un testo di amicizia bella e pura. Un'amicizia che diventa famiglia, gioia, voglia di stare insieme. “We”, noi, racchiude tutto ciò che di bello la vera amicizia può dare. Tutto ciò che di bello con gli amici puoi fare. Nei momenti felici, nei momenti tristi solo Noi.

Un orgoglio per la Chorus Line di Guglionesi che, in questi mesi, ha visto ben due ragazzi impegnati con l'uscita dei propri pezzi.

Un'occasione per tutti perché, come dice Davide Cistriani «nessuno nasce stonato. Chiunque può imparare a cantare. La gente che si crede stonata non lo è, ha solo l'orecchio non allenato. Chiunque, e lo ribadisco, chiunque può imparare a cantare».

Agli amici, quelli veri e sempre presenti: è proprio il caso di dire «Chi trova un amico, trova un tesoro».

Per ascoltare il singolo di Cristiano Sciandra basta visitare la pagina facebook della Chorus Line o sulla sua pagina YouTube : We- Cristiano Sciandra