TERMOLI. Musica di assoluta qualità quella eseguita domenica sera, dal tardo pomeriggio, al "Tempo sospeso", la nuova Mecca del divertimento sulla zona Nord di Termoli. Il concerto di soul jazz con Joyce Yuille & Jerry Weldon +Hammond Groovers è stato davvero apprezzato dai presenti.

In formazione: J. Yuille, voce, J. Weldon, sax, D. Cordisco, chitarra, A. Caps, organo, E. Coppola, batteria.

Jerry Weldon è uno dei sassofonisti più importanti della sua generazione. Ha collaborato con i gradi della storia del Jazz come: George Benson, Cedar Walton, Jimmy McGriff, Jack McDuff, Lionel Hampton e tanti altri.

Attualmente collabora stabilmente con Harry Connick Jr., con il quale ha registrato già numerosissimi dischi, colonne sonore per importanti film e partecipato al suo show televisivo “Harry”.

In quest’organico incontra gli Hammond Groovers, un gruppo formato da tre tra i più richiesti e talentuosi musicisti sulla scena nazionale e non solo. Gli Hammond Groovers sono Daniele Cordisco alla chitarra, vincitore del premio Massimo Urbani e sicuramente uno dei chitarristi più interessanti degli ultimi anni sulla scena italiana.

Molisano trapiantato a Roma, da due anni è docente di chitarra jazz presso il conservatorio di Potenza “G. Da Venosa”.

Ha inciso e si è esibito, in Italia e all’estero, con i grandi del jazz come Stjepko Gut, Denise King, Fabrizio Bosso, Ronnie Cuber, Stefano Di Battista, Greg Hutchinson e tanti altri

Antonio Caps all’organo Hammond, molto versatile e virtuoso dello strumento. Anch’egli vanta collaborazioni con: Flavio Boltro, Benny Benack, Andy Farber, Jason Brown ed altri.

Alla batteria c’è Elio Coppola che con i suoi ritmi ha già accompagnato alcune tra le leggende mondiali del jazz come Joey De Francesco, Benny Golson e Peter Bernstein.

Jerry e gli Hammond Groovers sono attualmente in tour per presentare il loro ultimo disco “We’re Rollin’” inciso per l’etichetta capitolina Nuccia.

Hanno suonato già a Roma, Napoli e Potenza e adesso proseguiranno a Torino, Bologna, Milano.

In questa data Termolese incontrano la straordinaria voce di Joyce Elaine Yuille.

Originaria di New York nella zona di El Barrio, Spanish Harlem, la cantante afroamericana entra giovanissima nella Fiorello Laguardia High School of The Music & Performing Arts di Manhattan, divenuta poi famosa nel mondo con il film “Saranno Famosi”.

Lascia gli States per intraprendere una carriera di modella a Parigi ed infine approda in Italia, dove entra nel mondo musicale e matura una grande esperienza nel circuito live dei club e festival, interpretando con successo il repertorio dell’American Songbook.

Una vocalità elegante e al tempo stesso potente e passionale, apprezzata dai più importanti festival e jazz club del circuito, con un ampio panorama di collaborazioni che comprendono anche Paolo Conte, Donna Summer e Gloria Gaynor. E’ stato pubblicato il suo primo album solista, uscita 28 aprile 2015, intitolato “Welcome To My World”. Dotata di una strepitosa vocalità jazz/blues, questo primo lavoro discografico (quattordici brani) è composto principalmente da inediti e da un repertorio dal forte background soul e jazz.

L’album è prodotto da Luciano Cantone per Schema Records, vivace etichetta specializzata in jazz, retro, Brazilian jazz e nu-jazz a cui si deve anche il sorprendente debutto discografico di Mario Biondi “Handful of Soul”.

Nella serata a “Il Tempo Sospeso” l’ensemble ha eseguito alcuni classici del jazz rivisitati in chiave Soul-Funky come “God Bless The Child”, “Georgia On My Mind”, composta da Hoagy Carmichael e resa celebre dal grande Ray Charles; “Oh Lady Be Good” di George Gershwin e anche una versione assai accattivante di “Sunny” brano pop degli anni 60 composto da Bobby Hebb.

Ringraziamo Vincenzo Limongi e Giovanni Elio per queste informazioni.