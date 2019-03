LARINO. Si chiama Ilario Palma e viene da Larino. Per vivere insegna musica agli studenti della scuola media ed è proprio con la musica che sogna di fare il grande salto. A 27 anni compiuti si presenta al pubblico con un brano inedito unico nel suo genere.

Si intitola “Karma” ed è il nuovo singolo di Ilario Palma. Un brano con sonorità trap ma che, a livello di contenuti, si eleva decisamente rispetto a quello che potrebbe essere definito un prodotto di “trap music”. Ilario è un cantautore, oltre che un producer (tutti i suoi brani sono auto-prodotti): in questa canzone si nota tutta la sua profondità e il suo contenuto che va ben oltre gli standard della musica odierna. L’ambito è sempre quello della "black music", un genere che a livello sonoro ha dominato classifiche, palchi ed eventi di ogni tipo negli ultimi anni, in Italia e nel mondo.



Palma, dunque, arriva proprio in un momento in cui il mercato si potrebbe definire “saturo”, con un pezzo forte, incisivo e assolutamente “orecchiabile” musicalmente parlando, come i pezzi di black music più in voga oggi: con un’unica piccola grande differenza, ossia che Ilario Palma dimostra prima di tutto di essere un cantautore, parla veramente di qualcosa nelle sue canzoni, manda realmente un messaggio, un messaggio che finalmente si discosta dalle solite canzoni sulla droga, sulle donne (a sfondo sessuale), sui soldi e su tutto questo vortice di temi materialisti che nulla hanno a che vedere con la cultura e la società italiana (e probabilmente neanche con la musica italiana che, non dimentichiamocelo, è nata proprio grazie ai cantautori).

Il pubblico deciderà se il suo “Karma” sarà positivo o negativo. Staremo a vedere. Il brano è disponibile su Spotify e, come annunciato dall’artista, anticipa il suo album d’esordio che verrà pubblicato nei prossimi mesi. Inoltre, Ilario ha svelato che è prossimo all’uscita anche un videoclip realizzato per il brano in questione.