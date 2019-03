TERMOLI. Sono tornati più carichi di prima, è da pochissimo uscito il nuovo singolo della Band Termolese "Pellbusters Band" che fa parte del progetto musicale "Vivinc”: parliamo de "Il Male di Vivere".

Il video è già presente su You Tube e già conta diversi contatti.

Ricordiamo chi sono i componenti del gruppo affiatatissimo: Voice: Luca Grassia/Captain Pellauz, Bass guitar: Giovanni Micucci/Johnny Bike, Lead guitar: Luigi Farinelli/Lowage, Rhytmic guitar: Daniele Leone/The Lion, Drums: Alessio Rosa/Aleppius Octopus, Cameo Voice: CristianMicucci/Morris, Special Thanks: Antonio Emanuele Cannarsa/Pappons.

Un video pieno di carica musicale che segue i precedenti "Mazzancolle" e "San Bassele all'Avventura" anche loro andati molto bene, senza dimenticare la proposta cover “L’acqua volle” sulle note dei Queen.

Questi ragazzi stanno diventando un cult termolese, sono molto simpatici, spiritosi ma anche molto bravi con gli strumenti.

Il vocalist del gruppo Luca Captani Pellauz Grassiaè un vulcano di energia ed entusiasmo, ma anche i suoi colleghi non sono da meno, le immagini del video sono di Fabio Manso, davvero ben orchestrate e molto appropriate, se i proverbi non mentono non c'è due senza tre, questo terzo dovrebbe fare centro come i precedenti e questi amici di Termolionline, se lo meritano non fosse altro per l'impegno e la passione che ci mettono.