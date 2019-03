TERMOLI. Appuntamento musicale di primavera in Cattedrale, questa mattina alle ore 7, per dare il bentornato alla stagione più mite dell’anno.

I Lions Club Tifernus di Termoli hanno organizzato un concerto di musica classica eseguita dal quartetto Agamennone che ha suonato diversi brani di Beethoven. Non a caso è stato scelto l'orario mattiniero per fare in modo che il sorgere del sole, mentre si alza in cielo entrando con i suoi raggi attraverso il rosone della facciata della Cattedrale, illuminasse i musicisti durante la performance e dando a tutto l'evento quel tocco armonioso e melodico.

Per fortuna questa mattina il sole splendeva fulgido e tutto si è potuto amalgamare al meglio. La Cattedrale, nonostante l'ora, era gremita e bisogna quindi fare un plauso agli organizzatori dell'evento.