TERMOLI. Emigratis a metà al porto turistico di Termoli. Senza Amedeo, Pio, uno dei due comici che hanno sbancato l’ultimo festival di Sanremo, oggi era nella nostra città ed è stato catturato dal segugio Michele Trombetta.

«Oggi è a Termoli e lo abbiamo incontrato assieme al papà Gildo, che vive e risiede qui.

Pio D'Antini in un momento di relax al Sottovento, è stato molto disponibile e gli abbiamo chiesto se e quando li avremmo potuti rivedere (con Amedeo) nei panni degli Emigratis a caccia di nuovi vip da "depredare" e su cui vivere a sbafo».

“Molto presto, stiamo lavorando e torneremo quanto prima”, ormai loro due insieme costituiscono una coppia cult, non è la loro la solita comicità da cabaret, sono stati capaci di creare un tipo di comicità dissacrante e sicuramente non tutti sono capaci di farla e pensiamo che questo sia il segreto maggiore del loro enorme e crescente successo.

Non capita di rado di vederli a Termoli: per i motivi di affetti di Pio che, come dicevamo, ha il papà che risiede in città, mentre Amedeo, quando un paio di estati fa lo intervistammo per Termolionline, ci disse che la città gli piace così tanto che addirittura si comprò una casa per abitarci».