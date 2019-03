TERMOLI. Oggi parliamo di un altro personaggio di spessore per la tradizione culturale termolese: forse qualcuno lo conosce meno, visto che non è un tipo che ama mettersi in mostra nelle prime file di un palcoscenico. Stiamo parlando del professore Nicola Palladino, insegnante di musica presso la scuola media Oddo Bernacchia, ma proprio per il suo essere un po' schivo, in molti non sanno che è anche autore di canzoni, poesie e racconti che parlano esclusivamente in vernacolo della sua amata Termoli.

Nicolino nel suo repertorio vanta anche canzoni romantiche in italiano come "Una storia grande" presente su You Tube; in "Messaggi dal Mare", un brano davvero commovente, racconta della sua Tèrmele (Sònghe de Tèrmele), per non parlare della bellissima " 'A visete a San Basse". Di Nicolino e delle sue composizioni poetiche e musicali, potremmo parlarne per settimane.

Abbiamo deciso di dargli un po' di visibilità visto che, poche ore fa, ha postato sul profilo Facebook una sua composizione riveduta e corretta in perfetto vernacolo termolese di un successo di Frank e Nancy Sinatra del 1967 "Something Stupid" traducendola in modo davvero divertente col titolo "Trupin Love" - trupin in termolese sta per ciucca o, se preferite, sbornia.

L'ha tradotta tracciandone uno spaccato termolese davvero divertente e anche molto orecchiabile. L'abbiamo ascoltata e ancora una volta possiamo dire che il professor Palladino è un artista a tutto tondo che ama la sua città, le tradizioni e la cultura.

Basta ascoltare questa canzone...