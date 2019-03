Ballando con le stelle torna assieme a Sara Di Vaira su Rai Uno

MONTENERO DI BISACCIA. Ottava partecipazione per la molisana di origine Sara Di Vaira, già campionessa mondiale di ballo e maestra, al programma cult condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle, che debutta stasera nel prime time primaverile di Rai Uno. Tra I tanti maestri di ballo, la Carlucci non ha voluto privarsi della professionalità e della bravura di Sara, nata a Bolgheri in Toscana, ma con radici a Montenero di Bisaccia, Sara 39 anni. Punta a vincere dopo la partecipazione dello scorso anno con L’attore napoletano Massimiliano Morra. Nell’edizione 2019 concorrerà con il norvegese Lasse Lakken Matberg, un luogotenente della reale marina norvegese di 33 anni, parla solo inglese. Sarà divertente assistere all’evoluzione della coppia, alto un metro e novantasette centimetri. Il debutto avverrà col tango.