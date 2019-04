TERMOLI. Un testo teatrale della scrittrice termolese Maria Carmela Mugnano, incentrato sulla straordinaria produzione artistica di Vincent Van Gogh, traghettata ai posteri dalla cognata Joanna è stato il filo conduttore della performance portata in scena nella serata del 2 aprile al Liceo Artistico Jacovitti di Termoli.

Il testo “Frammenti d’amore”, che ha vinto un importante premio alla drammaturgia, il Premio Ipazia 2018, è stato interpretato da giovanissimi studenti nell'aula magna del liceo, con la regia delle docenti Antonietta Aida Caruso e Michela Della Penna. La pièce ha voluto mettere in risalto la figura di Joanna, cognata di Vincent van Gogh in quanto moglie del fratello Theo, che, con la sua indipendenza, sensibilità e determinazione, emerge come figura di rilievo, donna mecenate, capace di valorizzare la vastissima produzione di Van Gogh e renderla immortale, coniugandola alla sua preziosa eredità umana e spirituale.

Alla realizzazione della performance hanno contribuito i professori Vito Chimienti e Francesco Cobalto per le scenografie e la professoressa Milena Mucciaccio per le musiche.

I giovani attori sono stati: Gianluigi Colameo, Mascia Como, Lorenzo Pietropaolo, Pierluigi Sassano. Hanno danzato: Giorgia Bedalli, Chiara Licianci, Victoria Gagieva, Ilenia Vitulli. Ha cantanto Micaela Santarelli e suonato Domenico Continillo. Hanno collaborato: Kira Caruso e Jennifer Salerno.