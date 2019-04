Sara Di Vaira «pronta a dare battaglia» su Rai Uno

MONTENERO DI BISACCIA. Torna in pista (e in tv) stasera la ballerina tosco-molisana Sara Di Vaira nel programma di Rai Uno 'Ballando con le stelle'. «Sono felicissima di come sia andata la puntata di esordio e di come abbiamo ballato. Poiché Lasse» – il suo compagno in questa edizione, l’ottava a cui partecipa Sara, di origini monteneresi – «nonostante la sua stazza, è alto quasi due metri, non ha sbagliato nulla. Sono anche molto contenta del ballo che proporremo sabato. Siamo pronti a dare battaglia, meno 10 punti non aiutano, ma dobbiamo sempre affrontare le cose nella maniera migliore. Lasse arriva a Roma il mercoledì, poiché al termine della puntata ritorna sulla nave ove è imbarcato, per cui abbiamo due giorni di prove in meno, ma recuperiamo alla grande».

Queste le parole che abbiamo carpito alla sua maestra di ballo. Lasse Matberg è un ufficiale della Marina militare norvegese. Un ragazzone di 1,96 per 126 kg di simpatica disciplina. Aiutiamo Sara col televoto, avanti!

Ringraziamo sempre il nostro gancio, la cugina di Sara, Anna Maria Amoroso, cassa di risonanza a Montenero di Bisaccia.