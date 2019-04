Via Crucis alla chiesa di San Francesco Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Nella serata di domenica 7 aprile, presso la Parrocchia San Francesco a Termoli, è stata rappresentata la Via Crucis organizzata dalle catechiste e drammatizzata dal maestro Nicolino Cannarsa con la partecipazione del figlio Manfredo, Shadia e i ragazzi del percorso cresima.

Un evento semplice, ma davvero ben raccontato e cantato dai protagonisti, così come originali sono stati i costumi e le scenografie e in alcuni passaggi sono stati davvero commoventi e struggenti le parole e alcune canzoni che raccontavano la passione, la morte e la resurrezione di nostro Signore Gesù.

Caratteristiche anche le poesie in vernacolo che parlano dell'incontro di Gesù mentre saliva sul monte Calvario con la croce in spalla, dopo essere stato condannato a morte e quando per tre volte cade a terra è stato aiutato a portare la croce dal Cirenaico, con la madre Maria che gli pulisce il viso insanguinato dalla corona di spine.

Una prima rappresentazione della Passione di Gesù davvero ben riuscita davanti ad un buon pubblico presente sui banchi della Chiesa.