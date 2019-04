L'orchestra De Sanctis stupisce alla rassegna dei "Prodigi musicali"

GUGLIONESI. Grandissimo e strepitoso successo per l’orchestra “Ines De Sanctis”, dell’istituto Omnicomprensivo di Guglionesi.

Strepitoso perché con un punteggio di 99/100, si è qualificata al primo posto al II concorso internazionale “Prodigi della musica per 4 stagioni educational”, svoltasi a Termoli dal 3 al 7 aprile.

Soddisfatti i professori di musica dell’omnicomprensivo, Loris Fiore, Daniele Terzano, Christian Gioia e Francesca Della Vista.

Tanti i premi che l’orchestra ha portato a casa. I ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno brillato e portato in alto il nome dell’istituto guglionesano.

Sono sei i ragazzi pianisti del professor Terzano che, hanno vinto i primi premi: Andrea Aldescu, prima media 95/100, Alessia Cesari , seconda media 88/100, Martina Masciulli, seconda media 98/100, Stefano Santella, terza media 86/100, Francesca Sisto, terza media 93/100, Claudio D’Auria, terza media 98/100.

I sei pianisti solisti hanno suonato brani rinomati come quelli di Mozart, Schumann, Chopin e Scarlatti.

L’orchestra, invece, ha suonato due pezzi, Sos degli Abba, con l’arrangiamento del professor Terzano e Innuendo dei Queen, con l’arrangiamento del professor Gioia e, sono stati diretti da Terzano.

Non solo il primo posto dell’orchestra e i vari premi ai ragazzi solisti. La scuola di Guglionesi ha ricevuto, anche, una menzione speciale per gli arrangiamenti dei brani, “Per aver ricercato negli arrangiamenti soluzioni timbriche e strumentali non scontate, dando il giusto rilievo ad ognuno degli strumenti presenti in organico”.

Un grande successo, quindi, di cui la scuola e la comunità di Guglionesi va fiera.

Gli allievi imparano a suonare uno strumento e imparano a far squadra, a far gruppo, sapendo di contare sia sui propri compagni che sull’insegnamento e l’appoggio dei professori.

Ad majora!