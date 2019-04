Salsa italo-vichinga a Ballando con le Stelle, forza Sara e Lasse

MONTENERO DI BISACCIA. Torna in pista a Ballando con le Stelle la coppia italo-vichinga formata da Sara Di Vaira e Lasse Maltberg, l’ufficiale della Marina norvegese. Come sempre mercoledì scorso è stata proprio la maestra di ballo di origini monteneresi ad andarlo a prendere all’aeroporto di Fiumicino, dove sbarca a metà settimana dopo la puntata de sabato sera, trascorrendo imbarcato metà del tempo. Intanto, la stessa Sara, che cortesemente si tiene in contatto con noi per fornire informazioni utili alla richiesta di sostegno nel televoto veicolata coi nostri articoli di presentazione, ci ha detto di essere molto, molto contenta di come sia andata la puntata di sabato scorso. Non solo lei, ovviamente, ma anche il compagno di ballo. Risultato che cercheranno di replicare anche stasera, in occasione della quarta puntata.

La sfida di stasera, lanciata dalla conduttrice Milly Carlucci e accolta dalla coppia, è una salsa molto veloce. «L’importante è superare sempre i propri limiti – ribadisce Sara – e centrare l’obiettivo, esattamente come abbiamo fatto sabato scorso. Nonostante siamo usciti per ultimi, siamo entrati in pista molto concentrati, pieni di voglia di far bene e questo è stato un approccio fondamentale per la riuscita dell’esibizione in gara. Vi ringraziamo a tutti per il sostegno che ci avete dato. Una cosa importante, non dovete lasciare il like sotto la foto che c’è nel nostro profilo, o quello mio o di Lasse, ma sul profilo ufficiale Instagram o Facebook di Ballando con le Stelle, quello con la spunta blu. Le foto verranno messe tra le 19 e le 19.30 e lì dovete sostenerci. Non fatevi influenzare dall’eventuale classifica, votate, votate, votate, il televoto è decisivo per le sorti della nostra partecipazione, ringrazio tutti i miei compaesani». E noi ringraziamo lei, sempre cordiale, così come il suo gancio, Anna Maria Amoroso, in loco.