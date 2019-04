Il violoncellista termolese Luca Tilli in concerto alla Casa del Jazz di Roma

TERMOLI. Un bel palcoscenico, in tutti i sensi, quello guadagnato con la sua arte musicale dal jazzista termolese Luca Tilli, che si esibirà al violoncello stasera, dalle 21, alla Casa del Jazz, all'auditorium Parco della Musica di Roma.

Come riporta lo stesso portale "Auditorium.com", «Luca Tilli studia violoncello con il maestro Michele Chiapperino. Dopo esperienze con Orchestre Stabili l’attività concertistica e di studio all’interno della musica contemporanea e dell’improvvisazione lo porta a collaborare con il violoncellista americano Tristan Honsinger. Dal 2005 suona con Luca Venitucci e Fabrizio Spera, Sebi Tramontana, Paul Lytton, John Edwards, Phil Minton, Massimo Pupillo, Lol Coxhill, Jack Wright, con Mike Cooper e Roberto Bellatalla nel trio R.A.S.T. Nel 2007 collabora a B for Bang di Katia Labéque. Nel 2011 prende parte al progetto Zu 93con Zu e David Tibet (Current 93). Del 2016 è Kammermusik con Giancarlo Schiaffini ed Errico De Fabritiis e il duo con Monica Demuru. Nel 2017 è nell'ottetto Pipeline di Giancarlo Nino Locatelli. Di prossima pubblicazione il cd Down at the docks con Sebi Tramontana. Lavora con la compagnia teatrale Biancofango e con i Santa Sangre nel progetto Konya.