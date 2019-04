Ritmo travolgente, Sara e Lasse balleranno sulle note dei Blues Brothers

MONTENERO DI BISACCIA. Chi non ricorda la musica travolgente del film cult “The Blues Brothers”? Ebbene, il ritmo che fu alla base del blockbuster del 1980. Ebbene, pronti a scatenarvi anche voi stasera, su Rai Uno, con la puntata di Ballando con le Stelle, la quinta. A portarla in scena, con un divertentissimo boogie, sarà la coppia italo-vichinga formata da Sara Di Vaira e Lasse Maltberg, la maestra e campionessa iridata in passato toscana con origini di Montenero di Bisaccia e l’ufficiale della Marina Novergese, un autentico colosso. Proprio le radici molisane ci portano a lanciarla nell’agone mediatico, per spingere i lettori a tele-votarla, col gancio locale della cugina Anna Maria Amoroso. Lasse e Sara stanno scalando il programma, non è semplice infatti superare il gap della lingua.

Abbiamo chiesto a lei come stiano andando le cose. «Siamo molto concentrati sulla puntata di stasera, che ci vede alle prese con il boogie. Sabato scorso il ballo è andato molto bene... e abbiamo avuto l’unico problema con l’auricolare di Lasse che non è arrivato in studio e quindi non ha potuto relazionare con la giuria. Questa settimana abbiamo alzato l’asticella con un ballo, veloce e acrobatico… per scoprire sempre di più il carattere gioioso di Lasse! Confidiamo sempre nell’aiuto del pubblico sia social che con il televoto! Un abbraccio a tutti». Non possiamo di certo deludere le sue aspettative.