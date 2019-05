Primo maggio Free fun 4 Everyone: a Termoli concerti, animazione e mercatini

TERMOLI. Ancora un primo maggio dedicato alla musica e al divertimento a Termoli. A partire dalle ore 17.30 in diverse zone del centro ci saranno spettacoli di musica e artisti di strada: in via XX settembre suoneranno musica rock gli Acid Lake, lungo Corso Nazionale funky jazz con Justrio + Pio e il rock Sound Zero, in piazza Insorti d’Ungheria ci sarà il Mercatino del Vinile a cura di Anomasia Vintage&Vynil e il dj set, in piazza Duomo si esibirà il gruppo Katia e gli Effetto Serra musica italiana e straniera anni 70/80.

Per i più piccoli a partire dalle ore 10 animazione a cura dell’Associazione Sorridere Sempre onlus e gonfiabili in corso Umberto I.

Alle 21 in piazza Duomo concerto della Sara Benni Blues Band.