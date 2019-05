Nuova sfida per Sara e Lasse, sabato si cimentano nel valzer

MONTENERO DI BISACCIA. Sesta puntata di 'Ballando con le stelle' e sesta sfida per la coppia italo-vichinga formata da Sara Di Vaira, la maestra di ballo e già campionessa del mondo, con origini monteneresi e vissuto toscano, e Lasse Maltberg, il Thor della Marina norvegese.

«Questa settimana abbiamo un ulteriore cambio di ballo: infatti ci tuffiamo nel magico, elegante, romantico mondo del valzer lento e abbiamo una canzone bellissima interpretata dalla big band e dalla nostra vocalist Lidia Schillaci. Ci stiamo impegnando veramente tanto per riuscire a superare questa puntata ed approdare direttamente alla semifinale! Ci teniamo tantissimo perché il percorso che ci ha portato fino a qui è stato veramente bello e pieno di difficoltà superate con allegria... la caratteristica che ci contraddistingue sicuramente, ma in questa puntata ci sarà un nuovo lato di noi che spero vi possa emozionare».

Così la ballerina, che conclude ricordando: «I cuoricini devono salire per poter raggiungere il tanto ambito tesoretto... Quindi rinnovo l’invito a seguire i profili Instagram e Facebook di 'Ballando con le stelle' e mettere il like sotto la nostra foto dalle 19.30 di sabato. E poi via al televoto. Un abbraccio a tutti voi».

Una platea, quella di Montenero di Bisaccia, che sicuramente palpiterà per Sara – a cominciare dalla cugina Anna Maria Amoroso, il nostro gancio, e le darà una mano a superare questo ulteriore step per la qualificazione in semifinale, dove comincerà il percorso decisivo del format portato al successo in Italia, su Rai Uno, da Milly Carlucci con Paolo Belli e la giuria che nel corso degli anni ha mutato volti.