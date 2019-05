PORTOCANNONE. E’ l’anno dei Sound Zero e, noi di Termolionline.it, l’avevamo già annunciato lo scorso dicembre.

La band molisana torna a far parlare di loro. Dopo le selezioni per Sanremo Rock ed esser arrivati alla finale che si svolgerà il prossimo giugno, torna in patria e fa il pienone al concerto del primo maggio svoltosi a Termoli.

I ragazzi, sempre super carichi, puntano in alto portando il loro sound in tutte le piazze e, dopo solo due giorni dall’evento termolese, nella serata del 3 maggio hanno aperto il concerto di Pino Scotto a San Giacomo degli Schiavoni. E’la seconda apertura ai grandi nomi del panorama musicale. La prima, anche se non andata a buon fine, è stata per i “Dire Straits Legacy” che suonarono a Termoli due anni fa. “Aprire la serata di Pino Scotto è per noi un grande piacere e onore- ha commentato Joe, frontman della band- è il personaggio più importante del panorama rock italiano e per noi davvero, lo ripeto, è un grande onore!”.

Il cantante Pino Scotto rappresenta, senza ombra di dubbio, l’icona più importante del rock nazionale. Carismatico e grintoso singer dalle marcate influenze blues, dotato di una voce profonda e graffiante, rappresenta la migliore incarnazione della figura del rocker mai apparsa in Italia. La sua carriera ha ufficialmente inizio al termine degli anni ’70, quando incide il primo 45 giri con i Pulsar; dopo qualche tempo diviene frontman dei Vanadium, la heavy rock band più importante della scena italiana, con cui realizza otto grandi album (sette di questi al ritmo di uno all’anno, fatto impensabile per una rock band della penisola) e con cui può permettersi di affrontare tour regolari dentro e fuori dai confini del nostro paese.

Iragazzi non si fermano più. Viaggiano sempre sul pezzo, si fanno conoscere riscuotendo tanto successo.

Non solo Sanremo Rock, la band ha iniziato i casting anche per un nuovo programma di La5 che, andrà in onda il prossimo autunno. Iband è un "viaggio musicale" di oltre 2 oreattraverso la musica e le canzoni che hanno caratterizzato gli anni ’60 e 70’, con successi intramontabili tratti dal repertorio di gruppi e solisti che hanno contraddistinto questi anni.

Stay rock è il loro motto, un motto che negli anni è diventato un mantra. La tenacia, la voglia di mettersi in gioco e la passione sono tutti ingredienti che li stanno premiando. E premiarli significa anche tenere alto il nome di questa nostra piccola regione.