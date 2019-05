Avengers: endgame, supereroi come noi

TERMOLI. “Avengers: endgame”. Il film conclusivo della saga Marvel, continua ad alzare il fatturato dei botteghini anche nella seconda settimana dall’uscita nelle sale cinematografiche. Una salita vertiginosa che sta lasciando a bocca aperta sia per l’incasso (oltre i 2,2 miliardi), che per la storia. Causa di molte alterazioni cardiache dovute alle continue rivelazioni narrative. Un film che trova il consenso anche tra il pubblico del cinema “Oddo” di Termoli. Il quale, nonostante la seconda settimana di riproduzione, è accorso numeroso per vedere il capitolo finale di una saga incominciata ormai tanti anni fa. È un genere, quello degli Avengers ma più in generale dei supereroi, che trova apprezzamento non solo tra i ragazzi, ma anche tra gli adulti.

Un compiacimento che va oltre ogni età e che trova sfogo in film d’azione, ma sempre intrinsechi di emozioni e valori come l’amicizia. Una richiesta, quella del pubblico, di una forza maggiore, diversa, che va oltre il blando, seppur poco conosciuto, potere umano. La volontà. Un aspetto che trascende dalle quotidianità della vita dell’uomo e che quest’ultimo chiede ai sui supereroi di spiegare o almeno di mostrare.

Questo è un aspetto che, soprattutto tra i ragazzi, annaspa nella vita di tutti i giorni. Non riesce a venire fuori perché soffocato dalla paura, dal dover cambiare qualcosa. Un dettaglio che i supereroi non tralasciano anzi, ribadiscono ad ogni colpo, combattimento e discorso motivazionale. Si, perché anche gli eroi tentennano, hanno bisogno di aiuto e mai come nell’ultimo capitolo di questa saga i supereroi diventano ad un tratto mortali. Umani. Chiedono aiuto ai compagni di mille battaglie, fondando tutto sui valori come l’amicizia. Un motore incredibile che trova la sua benzina nella continua lotta per essere se stessi. Dove affiorano le debolezze dei nostri protagonisti. Quel momento in cui anche un supereroe, si trova ad affrontare il suo più grande ostacolo e mistero. La vita.