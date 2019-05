Sabato in concerto Alessio Di Chiara per portare il Vangelo in musica

TERMOLI. Sabato 11 maggio alle 19, presso la chiesa evangelica di Termoli in via delle Orchidee, si terrà il concerto di Alessio Di Chiara nel suo tour "Tu vali".

Alessio Di Chiara è un missionario ed artista cristiano di Torino. Svolge una missione evangelistica anche nelle piazze, scuole, carceri e in altri posti difficili per proclamare il vangelo e grazie a Dio sono diverse le persone che accettano Gesù nel loro cuore. Alessio Di Chiara nasce a Rivoli (TO) nel 1992. Dopo un forte combattimento contro Dio, tra sospensioni a scuola e processo penale per aver commesso alcuni reati, decide di arrendersi completamente a Gesù e comincia a coltivare una forte passione per le anime, andando ad evangelizzare in ogni luogo dove Dio lo mandava.

Nel 2013 inizia ad usare anche la musica come strumento e supporto alla predicazione per raggiungere più persone per portargli il messaggio della salvezza. Il 1 Luglio 2016 pubblica il su primo album ufficiale dal titolo "Non Lasciarmi Solo", un disco molto autobiografico che racconta chi era prima e dopo aver conosciuto Dio. Il 7 Febbraio 2018 è stato dato alle stampe il suo primo libro "Tu Vali - Jesus Is WoW".

Attualmente è impegnato in tour in tutta Italia (e non solo) per portare messaggi motivazionali ed eventi evangelistici con il solo obiettivo di risvegliare questa nazione con la presenza dello Spirito Santo.