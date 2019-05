Miss Mondo Molise, selezioni aperte per la finale del 19 maggio

CAMPOBASSO. Il giorno 19 Maggio alle ore 21:00, presso il ristorante-pizzeria Scusate il ritardo a Campobasso, in via Insorti d’Ungheria, si svolgeranno la semifinale e la finale delle selezioni regionali di Miss Mondo Molise.

Miss World Miss Mondo Molise è la selezione ufficializzata alla scelta della candidata regionale a Miss World. Il Concorso si svolge in oltre 300 serate di selezione all'anno, interessando le piazze e i locali più rinomati d'Italia. Il concorso di bellezza e talento è il più antico e prestigioso al Mondo, rappresentato da più di 140 Paesi e seguito da oltre due miliardi di persone. Miss Mondo Molise, che sarà presentato da Angela Mattozzi, speaker di Radio Orizzonte Molise, e Vincenzo Di Iorio, produttore musicale e showman, diventa una vetrina per gli organizzatori, il Comune e i personaggi della comunità molisana. Sarà una magia arrivare tra le finaliste nazionali a Gallipoli e poi rappresentare l’Italia nel concorso Mondiale 2019.

Una giuria composta da autorità, operatori del settore e rappresentanti della moda italiana, si daranno appuntamento in Molise per la 69° edizione per eleggere, nella semifinale: la prima classificata Miss Vitality’s, la seconda classificata Miss 2Bekini, la terza classificata Miss Gil Cagnè e la quarta classificata Miss Caroli Hotel. E per la finale verranno elette: Miss Mondo Molise con la fascia Vitality’s, due semifinaliste nazionali e la Miss Web by Agricola che andranno di diritto in semifinale nazionale a Gallipoli.

Il concorso è aperto a tutte le ragazze con età compresa tra i 16 e i 26 anni. L’iscrizione è gratuita e tutte le informazioni sono sul sito www.missmondo.it e sui social cercando: Miss mondo Molise 2019.

Le selezioni di Miss Mondo Molise verranno accompagnate dal KaraLive Contest Tour, gara amatoriale di karaoke, in cui simpatici concorrenti non professionisti si sfideranno con esibizioni canore; iniziato la scorsa estate ed arrivata alla sua 7^ tappa, a cura del team di animazione e spettacolo, “Ballando Sotto le Stelle”, il Karalive Contest Tour offrirà al vincitore assoluto la possibilità di incidere un brano inedito presso l’Opificio Musicale BradipHouse di Campobasso. Altri ospiti di eccezione allieteranno la serata.