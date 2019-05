Gli Arteteca da 'Made in Sud' a Guglionesi

GUGLIONESI. Grandi nomi a Guglionesi. Dopo il comitato di Sant'Adamo, con Giusy Ferreri e Vittorio Sgarbi, anche il comitato Corpus Domini scopre le sue carte.

Il 22 giugno, nella cornice della villa comunale, Castellara, si esibirà il duo comico di Made in Sud, gli “Arteteca".

Entrano nel cast di Made in Sud nel 2008, coppia professionale e di vita, Monica Lima e Vincenzo Iuppariello, nascono ufficialmente nel 2007 come duo comico napoletano, dopo due anni di esperienze in vari teatri di cabaret napoletani. Vincitori e finalisti dei premi italiani più ambiti nel mondo della comicità, sono protagonisti di divertenti gag dove si racconta un esilarante rapporto donna/uomo.

Il 17 Marzo del 2016 l'uscita del loro primo film “Vita, cuore, battito”, tormentone che li ha resi celebri nella trasmissione di RaiDue, nelle sale cinematografiche di tutta Italia. Il 15 dicembre 2016 è uscito nelle sale “Natale a Londra”.

Il 23 giugno, invece, durante la solenne processione, ci sarà la seconda edizione dell’Infiorata.