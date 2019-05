Cresce l'attesa a Guglionesi: sabato sera il concerto di Giusy Ferreri

GUGLIONESI. Fervono i preparativi per la festa patronale in onore di Sant'Adamo a Guglionesi. L'attesa è trepidante, soprattutto, per l’arrivo di Giusy Ferreri il primo giugno nella bella cornice della villa comunale Castellara.

Secondo gli organizzatori, ci sarà molta affluenza, non solo dalle zone limitrofe ma anche da fuori regione.

La cantante milanese, infatti, ha un fan club molto attivo che la segue ovunque.

Sperando che il tempo accompagni la festa, gli organizzatori invitano tutti a partecipare.

Noi di Termolionline.it, intanto, vi lasciamo l'ascolto del nuovo simbolo della Ferreri che, sicuramente, infiammerà la piazza di Castellara.