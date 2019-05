Anche il Molise tifa Sara (e Lasse) alla finale di Ballando con le stelle

MONTENERO DI BISACCIA. Non ci sarà domani. Non c’è qualificazione da conquistare, ma solo puntare dritti alla vittoria dello show Ballando con le stelle, che è nelle loro corde e nelle loro possibilità. Parliamo dei ballerini Sara Di Vaira e Lasse Matberg.

La prima è maestra di ballo e già iridata nelle gare internazionali, nativa di Bolgheri, ma con radici molisane, tanto che la cugina a Montenero di Bisaccia, Anna Maria Amoroso, è da tre anni nostro gancio puntuale per lanciare il televoto in Molise, a vantaggio della ballerina tosco-molisana. Assieme all’ufficiale della marina norvegese, personaggio rivelazione dell’edizione 2019, condotta magistralmente come sempre da Milly Carlucci con la spalla musicale di Paolo Belli e della sua Big Band. Lasse appare come un novello Thor della galassia Avengers. Dopo settimane di prove interminabili, sfide emozionanti e ballottaggi estenuanti, sei coppie si contenderanno la vittoria: Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro; Lasse Matberg – Sara Di Vaira; Dani Osvaldo – Vera Kinnunen; Angelo Russo – Anastasia Kuzmina.

Le performance saranno oggetti di valutazione della Giuria in studio composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. I Vip in gara nelle loro performance saranno accompagnati dal ritmo della Big Band, guidata da Paolo Belli, che come sempre farà la colonna sonora per l’intera serata. Forza e televotate la coppia Sara-Lasse.