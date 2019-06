PORTOCANNONE. Era il 2 giugno 2016, quando dei ragazzi talentuosi si esibirono in piazza a Guglionesi, per la festa patronale. Piccoli, con tanta ansia addosso ma con la voglia di spaccare e spiccare il volo.

Da quella data, di strada ne hanno fatta. E oggi, volano alla finale di Sanremo Rock, una vetrina tanto importante per loro che, in questi anni, hanno sempre cercato di dare il meglio di loro.

Parliamo dei Sound Zero. Parliamo di Joe, Mattia, Dino, Rodrigo e Simone, cinque ragazzi così diversi tra loro ma anche tanto complementari.

Sono carichi, sono pronti per partire per Sanremo Rock, non hanno ansie né paure stavolta, ma solo voglia di esibirsi su quel famoso e ambito palco che è l’Ariston, dove hanno suonato e cantato i grandi big della musica internazionale.

Sono cresciuti, dicevamo, sono diventati grandi e sempre con il sogno di incidere un disco, con la voglia di mettersi in gioco, con la voglia di farsi conoscere.

Chi li conosce sa che, dietro le loro facce da duri, da rockers, ci sono dei ragazzi umili che sognano ad occhi aperti, che si emozionano se Piero Pelù, ascoltando un loro inedito, scrive loro “Bellissimo pezzo ragazzacci”, e si emozionano per un like di qualche musicista famoso.

E, allora, a loro non importa se vinceranno, se arriveranno primi a Sanremo Rock (anche se, tutti noi glielo auguriamo), a loro importa questo, la soddisfazione di esser riconosciuti dai “pezzi grossi” del rock italiano e, perché no, anche internazionale.

Nella finale che si svolgerà il 7 giugno avranno a che fare con discografici, con i veri intenditori di musica e, lì, sicuramente, qualcuno premierà i loro sforzi.

I loro sforzi che, in ogni serata, vengono ripagati dalla mole di gente, di fans, che li seguono ovunque. Grazie a loro i Sound Zero spiccano il volo, grazie a loro che, li hanno sempre spronati, sono arrivati a scrivere un disco che, speriamo il prima possibile, verrà prodotto.

Tante persone credono in loro, tanto da sponsorizzarli, sia per il viaggio che per l’abbigliamento e i gadget ma loro non sono cambiati. Non si sono montati la testa.

Rimangono sempre quei 5 ragazzi che, tre anni fa, salirono su un piccolo palco e iniziarono a costruirsi la loro strada.

In bocca al lupo “ragazzacci”! Stay rock!