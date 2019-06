TERMOLI. Ieri mattina alle ore 11 presso l’Auditorium Giovanni Paolo II della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli, ha avuto luogo l’atteso saggio di musica della Scuola Campolieti. Un’intera ora di esibizione musicale ricca di sfaccettature di ogni tipo: maracas create dai bambini, flauti, diamoniche, chitarre e legnetti hanno creato un’atmosfera unica. Gli strumenti si sono piacevolmente alternati agli Inni nazionali di più di cinque Stati culminando nell’interpretazione dell’Inno alla gioia in occasione della Festa dell’Europa. Grande merito va riconosciuto agli insegnanti dell’Associazione “Punto di valore” Alessandro Di Palma, Basso Cannarsa e Gianluca De Lena, per aver seguito e appassionato gli alunni alla musica espressa in tutte le sue forme.