TERMOLI. Anna Meo, termolese verace, si è cimentata a scrivere una canzone inneggiante alla figura del tipico termolese con le sue caratteristiche, le sue manie e le sue prerogative. Una canzone scherzosa, divertente che ricalca le note del brano napoletano più famoso "O' Sarracine".

Il video e le immagini ricercate - anche storiche - sono ben montate e lasciano un buon sapore di verace termolesità che disegna un tratto somatico del termolese tipo che appare abbastanza vicino alla realtà, naturalmente condito da una buona dose di sarcasmo ed ironia che chissà...potrebbero far divenire il brano un tormentone dell'estate termolese. Complimenti ad Anna Meo, meglio conosciuta sui social come Anna Maicon per la sua risaputa e incrollabile fede calcistica nerazzurra.