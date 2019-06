Dal Molise una hit estiva: 'Acqua&Amore' di I am Michelangelo

BOLOGNA. Torna a farsi sentire sempre più forte I am Michelangelo, al secolo Michelangelo Romagnuolo, classe 1996, nato a Casacalenda e trasferitosi da tre anni a Bologna, con quello che si preannuncia uno dei tormentoni estivi: "Acqua&Amore".

Si potrebbe definire “hit estiva”, o si potrebbe semplicemente non farlo. Una cosa è certa, I am Michelangelo ha composto una colonna sonora per la nostra estate con un ritmo, un messaggio e uno stile coinvolgenti. “Acqua & Amore” è una “poesia in musica” dedicata a tutti gli amanti della stagione estiva.

Cosa caratterizza di più l’estate se non la freschezza dell’acqua e l’intensità dell’amore? Elementi entrambi racchiusi nel nuovo singolo del cantautore/scrittore di origini molisane. Un brano che mette in mostra la nuova produzione artistica del cantante, a metà tra puro cantautorato, vaporwave e reggaeton. Un connubio particolare di generi, ma chi conosce I am Michelangelo sa che sta proprio in questo la chiave artistica del suo genio: eclettismo e differenziazione.

La canzone è stata prodotta da un altro artista del collettivo We Are Music, il producer (anch’egli cantautore) Ilario Palma. Un musicista prima che un produttore con una visione attuale e personale della musica. Dal Molise, una delle regioni più green di Italia, una canzone d’estate per l’estate.