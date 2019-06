“Un minuto d’amore”, Antonio Castaldo rilancia i sentimenti in musica

CAMPOMARINO. “Un minuto d’amore”, quante volte abbiamo cercato, davvero, solo un minuto per essere amati da qualcuno.

Quante volte, però, ci siamo imbattuti in tipi che, di amore non ne sapevano nulla. E, quante volte, queste persone ci hanno solo usate, umiliate e gettate via, come fossimo fazzoletti sporchi?

Un minuto d’amore che vale una vita per alcune donne, per quelle donne che si innamorano degli uomini sbagliati e non se ne rendono conto.

Donne che non chiedono niente, alle quali basta un messaggio, uno sguardo più intenso per ricaderci, per ricadere tra le braccia di quell’uomo che ti fa piangere.

E succede a tutte le età. E quante volte ti sei guardata allo specchio maledicendo lui e, soprattutto, te stessa?

“Un minuto d’amore” è questo. E’ il nuovo singolo di Antonio Castaldo che, come sempre, non ne sbaglia una. Il cantautore napoletano di origine ma campomarinese d'adozione, a 38 anni continua a macinare successi.

Una canzone ballabile e orecchiabile ma con un messaggio molto forte. L’annullamento delle persone, specialmente delle donne, davanti a un amore malato. Un amore a senso unico.

“Ripeti cose che già hai detto- recita una frase della canzone- di questo tuo amore matto, tanto da dimenticarti che sa far male da piangere”.

Una frase a effetto, una frase forte in cui tante donne possono riconoscersi.

Piace Antonio Castaldo, piacciono i suoi testi e le sue canzoni. Piace il suo modo di esprimersi, di spiegare l’amore nelle sue mille sfaccettature.

E questa volta sembra aver scritto un inno alle donne. A quelle donne che non hanno il coraggio di ribellarsi a quell’amore che, fondamentalmente, amore non è. Ma è solo un’ossessione di un’oretta e poco più.

Allora donne, trovate un amore che vi fa “bene da ridere”. Che vi doni il suo tempo sempre, e non solo quando non sa cosa fare.

You Tube Un minuto d'amore.