Tra l'Isola di Pietro e il ritorno di "Cetto", Maria Rosaria e Giulio mixano lavoro e relax

TERMOLI. Non potevano assolutamente mancare a Termoli l’attrice Maria Rosaria Russo e suo marito, il regista Giulio Manfredonia, per festeggiare le nozze d'oro dei genitori di Maria Rosaria, Errico Russo ed Elisabetta Falconio.

Ieri a tardissima sera li abbiamo incontrati alla Cala Sveva Beach Club, poco prima dell'Inizio dell'eventoMusicale "Sand and Sound”.

Non abbiamo voluto stancarli più di tanto perché avevano bisogno di un momento di relax dopo una giornata molto intensa e particolarmente calda.

Ma sia Giulio che Maria Rosaria non si sono certo tirati indietro nel dirci alcune cose. Come ad esempio che stanno per essere ultimate le riprese del suo ultimo film che uscirà nelle sale italiane il prossimo giovedì 21 novembre e che s'intitolerà "Cetto c'è", un grande ritorno del fortunato personaggio creato dal poliedrico e bravissimo attore quale è Antonio Albanese, ossia Cetto La Qualunque, un immaginario sequel dei film "Qualunquemente" e "Tutto tutto niente niente", che tanto successo hanno riscosso quando uscirono nei cinema italiani.

Giulio ci ha promesso che ad agosto tornerà a Termoli per un periodo medio lungo di vacanze assieme a Maria Rosaria e potrà parlarci più dettagliatamente del suo nuovo film e ci svelerà anche altri progetti televisivi sulle reti nazionali che sono in itinere, mentre Maria Rosaria la vedremo ancora nella fortunata serie con Gianni Morandi, l'Isola di Pietro, giunta alla sua terza stagione su Canale 5, che però questa volta non avrà come regista Giulio Manfredonia.

Oggi ripartono per Roma proprio perché Giulio ha impegni inerenti alla preparazione di Cetto c'è e quindi lo abbiamo lasciato a divertirsi e in amabile conversazione con la famiglia Vincitorio.