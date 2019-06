«Luca era una persona eccezionale e amava la musica»

MONTENERO DI BISACCIA. «Luca c’è!» Lo ricordano ormai ogni anno i suoi amici, col festival musicale dedicato allo sfortunato e compianto operaio Fca, morto sulla statale 16 a causa di un incidente stradale.

Venerdì 28 giugno a Montenero di Bisaccia in piazza San Paolo si è tenuto il secondo Festival DL Acoustic “Luca c’è” dedicato alla memoria di Luca D’Aulerio, il ragazzo Montenerese morto in un incidente stradale il 30 giugno di due anni fa.

L’evento organizzato dall’Associazione Luca C’è, formata dai suoi amici, è stato inserito nel manifesto relativo alle festività dei Santi Pietro e Paolo.

Luca era una persona eccezionale, solare e sempre aperto al dialogo con tutta la gente del paese. Era difficile trovare una sua foto in cui non fosse sorridente. La sua vitalità era rara. Luca amava la musica, era proprietario della ditta di Service “DL Acoustic” . Il modo migliore per celebrare il suo ricordo non poteva che essere una serata musicale. Si sono esibiti la band Vastese La differenza e i Vintage specializzata nelle cover di pezzi italiani. Ad arricchire lo scenario i DJ locali Luigi Pelusi e Daniel di Pietro.

La serata, come nella prima edizione, si è rivelata un successo. Oltre mille spettatori hanno affollato la piazza ascoltando musica e degustando i prodotti degli immancabili stand gastronomici.

Ancora una volta la musica è riuscita ad unire tutti e a concedere momenti di convivialità nel ricordo di Luca. Il suo ricordo è nei cuori di tutti quelli che lo hanno conosciuto e resterà per sempre immortale.

I membri dell’Associazione Luca c’è ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita del progetto il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.