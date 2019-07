TERMOLI. Gran bello spettacolo di fine anno ieri al Teatro Verde presso il Parco Comunale, organizzato da La Vida Wellness dal titolo "La Vida Wellness Show...feel me". Un evento che ha visto svolgere tutte le attività che si tengono durante l’anno presso la struttura termolese: la Danza curata dalla splendida e bravissima insegnante Borana Qirjazi che si mise in luce anni fa nella scuola più famosa d’Italia, Amici di Maria De Filippi. Prima con il celebre "Lago dei Cigni" in cui ha partecipato la stessa Borana, poi una emozionante coreografia sul brano più famoso di Prince "Purple Rain", fino ad alcune hit del momento come “Con Calma“.

Oltre alla danza, durante la serata si sono svolte lezioni di “Aerofit Total Body“ con l’istruttrice Silvia Verratti, il “Latinfitness“ con Daniela Maffulli, un Demo di Karate con il maestro Raffaele Sandomini e infine l’esibizione di Body Building di Fabrizio Carotenuto.

Erano presenti molti spettatori alla prima del Teatro Tenda. Da segnalare infine la divertente conduzione di Giovanni - marito della maestra Verratti - che è riuscito a divertire il pubblico con battute spiritose ed appropriate, da consumato divoratore di palcoscenico.

"Una ciliegina su una torta ben riuscita" - ha concluso Nicola Cesare, noto imprenditore e dirigente de La Vida Wellness.