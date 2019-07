Confermato il nome di spicco per San Basso: è Irene Grandi

TERMOLI. Nonostante il recente avvicendamento amministrativo che ha messo in discussione il cartellone dell'estate termolese, si stanno diffondendo sempre più le ufficializzazioni e alcuni punti fermi. Non poteva mancare un nome di richiamo in occasione delle festività patronali di San Basso: a esibirsi gratuitamente in città il 5 agosto sarà Irene Grandi.

Nei prossimi giorni, l'ufficio Cultura presenterà il calendario completo degli eventi, che si prevede ricco di sorprese.