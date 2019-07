TERMOLI. Bella e simpatica serata ieri sera, presso il lido ristorante La Risacca a Petacciato, dove si è tenuta la prima tappa regionale del Concorso di bellezza nazionale “La Venere d’Italia”.

25 splendide fanciulle hanno sfilato di fronte alla giuria per aggiudicarsi 4 delle 16 fasce che il Molise porterà in terra calabra per la finale nazionale.

Grande lavoro di organizzazione di una squadra ben assortita guidata dall’agente regionale Monica Mastrantonio, un passato da Miss e da sempre in campo per esaltare le bellezze e i talenti molisani.

“Quello di un concorso di bellezza – ci ha detto con vera emozione la dottoressa Mastrantonio - non è solo motivo di vanità personale, è far crescere l’autostima, è confrontarsi con le altre ragazze mantenendo il filo teso tra la competitività e l’amicizia che inevitabilmente nascerà, è essere sportive, è il brivido di sentire il tuo nome al microfono, è sospirare quando non chiamano te alla premiazione ma sorridere per tutto quello che hai provato, è la gioia quando una tua amica diventa reginetta, pura commozione quando tu sei la reginetta di bellezza perché con il tuo modo di fare, di camminare, con il tuo sorriso hai conquistato la giuria e sei premiata per le sensazioni che hai trasmesso”.

Degli aspetti promozionali se ne è occupato Michele Annese, di quelli tecnici Mario Paolucci. Un’equipe di successo. Il concorso vedrà altre due tappe sul territorio molisano.

Ieri sera, alla presenza della Venere d’Italia Molise 2018 nonché Venere Tv 2018, Federica Vergura, sono state assegnate le fasce Venere Moda Molise, Venere Sorriso Molise, Venere Spettacolo Molise e Venere Talento Molise. Anche un intermezzo musicale con la cantante molisana ma davvero lanciata nel panorama nazionale e oltre, Alice Cascitelli, ma anche le ballerine di Arte Danza hanno divertito tantissimo.

A presentare la serata un elegantissimo e ottimo intrattenitore, il collega Andrea Nasillo, e anche noi di Termolionline eravamo presenti in giuria assieme ad altri colleghi e all'assessore Michele Barile, il presidente di giuria.

Ecco le 4 fasce assegnate ieri sera: "Venere Spettacolo" a Vanessa Tasillo, "Venere Moda" a Maria Elena Caponetto, "Venere Talento" ad Annarita Miucci , "Venere Sorriso" ad Antonella Iafaldano.

Prossimo appuntamento a Campomarino; da segnalare che la finalissima si terrà sulla scalinata del folklore il prossimo 8 agosto.

Complimenti anche all'organizzazione e al servizio della struttura della Risacca che ha ospitato tutto l'evento.